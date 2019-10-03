مصر تنظم تصفيات الأولمبياد لكرة طائرة رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، برئاسة أحمد عبد الدايم عن حصول مصر على تنظيم شرف استضافة تصفيات أمم أفريقيا والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام بالعاصمة اليابانية طوكيو في العام المقبل.

وأفاد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الخميس، :"في نجاح جديد للاتحاد المصري لكرة الطائرة المصرية برئاسة أحمد عبد الدايم، مصر تحصل على تنظيم شرف استضافة تصفيات الأولمبياد بعد منافسة شرسة مع كل من الجزائر وتونس".

Advertisements

ومن المقرر أن تشارك 8 منتخبات أفريقية في التصفيات والتي ستقام بمصر وتحديدًا بداية من 6 يناير وحتى 12 من نفس الشهر خلال العام المقبل.

وتشارك مصر حاليًا في بطولة كأس العالم لكرة الطائرة والتي تقام باليابان حيث حققت الفوز على حساب كل من أسترايا وإيران.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد لمواجهة نظيره البرازيلي في مباراة صعبة ضمن الجولة الثالثة بالبطولة العالمية في مباراة ستقام غدًا الجمعة.