بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. مهد صلاح .. ومنحت أبو تريكة ومتعب وفتحي شرف الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في مدينة الإسكندرية، عن مواجهات قوية لمنتخب البلد المضيف مصر.

وحل المنتخب المصري باعتباره صاحب الأرض في المجموعة الأولى وجاء معه منتخبات قوية وهي مالي، الكاميرون، وغانا.

وتقام بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان 2020، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

ويرصد لكم "الخليج 365 " أبرز المعلومات عن تاريخ مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما:

1- بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم، كان يُطلق عليها بطولة أفريقيا تحت 23 سنة لكرة القدم حتى عام 2015.

2- وقرر الاتحاد الأفريقي في 6 أغسطس 2015 تغيير مسمى البطولة لتصبح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لتصبح مشابهة لبطولة الكبار كأس الأمم الأفريقية.

3- وتعتبر بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بمثابة تصفيات مؤهلة للألعاب الأولمبية، وتجرى البطولة كل 4 أعوام.

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4- ويتأهل أفضل ثلاثة فرق في المسابقة مباشرة إلى الأولمبياد، في حين ينتقل المنتخب صاحب المركز الرابع لخوض ملحق فاصل ضد فريق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

5- وتلعب 8 فرق في البطولة تقسم على مجموعتين، كل مجموعة تحتوي على 4 فرق.

6- وأقيمت النسخة الأولى للبطولة في المغرب من 26 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2011 فيما أحتضنت السنغال اللنسخة الثانية من البطولة بعد تغيير مسماها في عام 2015 .

7- قاد هاني رمزي منتخب مصر تحت 23 سنة إلى بطولة المغرب عام 2011، ووقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات الجابون وساحل العاج وجنوب أفريقيا وأحتل وقتها المنتخب المصري في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل معه منتخب الجابون وخسر من المغرب منظم البطولة بنتيجة 3-2 ليلعب مباراة المركز الثالث أمام منتخب السنغال وفاز بنتيجة 2-0 ليتأهل إلى أولمبياد لندن عام 2012 .

8- استعان هاني رمزي بثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي في الأولمبياد حسب اللوائح التي تمنح الحق لكل منتخب في الاستعانة بثلاثي (فوق السن) وشهدت البطولة تألق كبير من النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ليتأهل الفراعنة لدور الـ8 بالأولمبياد بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة خلف منتخب البرازيل، ولكنه ودع البطولة على يد المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة.

9- في 2015 لم ينجح المنتخب المصري تحت قيادة حسام البدري في التأهل للأولمبياد بعد تذيله للمجموعة الثانية برصيد نقطتين، والتي جمعته بمنتخبات الجزائر ونيجيريا ومالي.

10- سجل لمصر في البطولة رمضان صبحي ومحمود كهربا محمد النني ومروان محسن .