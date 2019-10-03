اتحاد الكرة يعلن حكام الجولة الثالثة للدوري.. صافرة الحنفي تدير للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري وتقرر إسناد مباراة الأهلي وأسوان المقرر إقامتها يوم السبت المقبل للحكم محمد الحنفي، بينما يدير محمود ناجي لقاء الإسماعيلي ووادي دجلة. وفيما يلي أسماء الحكم المعينين: سموحة وإنبي المباراة ستقام يوم الجمعة (4 أكتوبر) - يدير اللقاء الحكم محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر و معهم أحمد حمدي حكما رابعا Advertisements أسوان والأهلي المباراة ستقام يوم السبت المقبل (5 أكتوبر) - يدير اللقاء محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا وادي دجلة والإسماعيلي المباراة ستقام يوم السبت المقبل (5 أكتوبر) - يدير اللقاء محمود ناجي ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسني سلطان رابعا الإنتاج الحربي والمقاولون العرب المباراة ستقام يوم السبت المقبل (5 أكتوبر) - يدير اللقاء نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري ومحمد سيد بكر رابعا المصري والاتحاد السكندري المباراة ستقام يوم السبت المقبل (5 أكتوبر) - يدير اللقاء أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا

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