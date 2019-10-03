الأهلي يستعيد "مفاجأة" الموسم الماضي .. وفايلر يراجع مع رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة أسوان السبت المقبل على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن السويسري رينيه فايلر اجتمع برمضان صبحي نجم الفريق في وجود شعيب شعيب محلل الأداء الفني لمراجعة بعض الأمور الفنية عن مباراة الإنتاج الحربي وتصحيحها.

وجاء مران الأهلي خفيفاً للمجموعة التي شاركت في مباراة الانتاج الحربي حيث اقتصر المران على التدريب الاستشفائية في "الجيم" وجري خفيف بقيادة بينكلي مخطط الأحمال.

وعاد عمار حمدي نجم الأهلي الذي انهي فترة إعارته للاتحاد السكندري مطلع الموسم الحالي بعد شفاءه من الإصابة .

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عمار حمدي كان قد قدم فترة رائعة مع الاتحاد واستطاع أن يصل في ختامها للمنتخب الوطني بعد أن كان اللاعب في صفوف ناشئين الأحمر.

واجتمع الجهاز الفني السويسري للأهلي على هامش المران مع علي لطفي حارس الفريق الأول بناء على طلب الأخير لمناقشة أسباب ابتعاده عن المباريات ثم أعقب الاجتماع جلسة بين فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة ترتيب السفر لأسوان.

وقرر الجهاز الفني للأهلي السفر إلي أسوان غداً الجمعة للمبيت بها استعداداً لمواجهة الفريق في الثالثة من عصر السبت.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز الثاني على التوالي ببطولة الدوري أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة بعد أن تخطى سموحة بهدف نظيف في الجولة الافتتاحية .