محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللوم لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد أنباء استبعاده من معسكر المنتخب الوطني المقرر لها الشهر الجاري تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام البدري.
وخلال مداخلة هاتفية لقناة الحدث اليوم قال مرتضى منصور: "حزين من موقف محمد صلاح، مصر أكبر من أي حد، أطالب اتحاد الكرة وعمرو الجنايني اتخاذ موقف تجاه أي لاعب يرفض تمثيل المنتخب".
وأضاف: "اللي ميجيش يكون بره المنتخب، شرف ليك تلبس قميص المنتخب".
وأتم: "إنت مصري وفي النهاية هترجع مصر، احنا مالنا باللي مصوتلكش في جائزة أفضل لاعب، كلنا بنحبك متزعلش شعب مصر منك".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى يرد على صلاح: "شرف ليك تلبس قميص المنتخب.. متزعلش الشعب منك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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