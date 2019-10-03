مرتضى منصور محذرًا فاطمة سامورا: الزمالك "مش صغير" ولن نترك حقوقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفة على الكاف من التلاعب في أزمة الفريق الابيض مع نظيره جينيراسيون السنغالي بدوري أبطال أفريقيا.
وخلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم قال مرتضى منصور: "من مصلحة الزمالك اللعب في القاهرة ، ولكن احترمت قرار الأمن بلعب المباراة خارج القاهرة وتكلفت نص مليون جنيه مصاريف لمعسكر جينيراسيون السنغالي في الإسكندرية".
وأضاف: "تابعت بالتأكيد بيان الاتحاد السنغالي الذي وصف معاملتنا بالتعذيب، ماحدث أمر غير أخلاقي سواء من الاتحاد أو رئيس النادي".
وحذر فاطمة سامورا قائلًا: "يا فاطمة عارف إنك تبع عيسى حياتو، أنا مش صغير ولا نادي الزمالك صغير".
وواصل: "بحترم شعب السنغالي ورئيس الجمهورية، ولكن أحذر مما يحدث، لن نترك حقوقنا وفي انتظار القرار النهائي".
وكان جينيراسيون قد رفض التواجد في ملعب برج العرب يوم 29 سبتمبر الماضي مواجهة الزمالك بعد تعديل موعد المباراة ونقلها من بتروسبورت إلى برج العرب في الإسكندرية –لظروف أمنية- ليتم اعتبار الفريق السنغالي منسحبًا من المباراة واحتساب النتيجة 3-0 لصالح الزمالك.
ولكن الاتحاد الأفريقي أرسل خطابًا إلى اتحاد الكرة المصري استفسر خلاله عن إقامة 3 مباريات ببطولة الدوري في نفس موعد مباراة الزمالك، ثم يقرر إعلان البت في الأمر يوم 8 أكتوبر الجاري.
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