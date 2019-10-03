فيديو.. عبد الحفيظ: أتمنى وقوع الزمالك معنا بأفريقيا لأنهم "فأل حسن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تمنى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تواجد فريق الزمالك مع فريقه في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال هذه النسخة.

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري المجموعات يوم الأربعاء المقبل في القاهرة حيث يتواجد الأهلي في التصنيف الأول جانب أندية الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"أتمنى وقوع الزمالك معنا في نفس المجموعة لأنهم فأل حسن".

وبرر عبد الحفيظ :"تواجد الزمالك معنا أسفر عن تتويجنا بالبطولة القارية مرتين".

الأهلي تواجد مع الزمالك في دور المجموعات سواء في نسختي 2005 و2013 ونجح الفريق الأحمر بالتتويج باللقب القاري على حساب النجم الساحلي التونسي وأولاندو الجنوب أفريقي.

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واستطاع الأهلي أن يعبر إلى دور المجموعات خلال النسخة الحالية بالفوز على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (6-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا ضمن دور الـ32.

وعن تواجد صنداونز بطل جنوب أفريقيا في دور المجموعات، كشف عبد الحفيظ :"لا نريد أن نشتت نفسنا، لكن هذه النسخة هيّ الأصعب بسبب تواجد أكثر من فريق صعب".

وأكمل :"البطولة ستشهد منافسة بين الأهلي والترجي والوداد ومازيمبي بجانب الزمالك".

كان الأهلي تلقى خسارة ثقيلة النسخة الماضية على يد صنداونز بخمسة أهداف دون رد في لقاء ذهاب دور الثمانية قبل أن يفوز الأحمر في لقاء الإياب بهدف دون رد على "برج العرب".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي حدد يوم الثامن من الشهر الحالي للبت في أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي ضمن إياب الدور الـ32 من دوري الأبطال، حيث رفض الفريق السنغالي لعب المباراة بسبب تغيير ملعب اللقاء من "بتروسبورت" إلى "برج العرب".