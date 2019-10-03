بالفيديو.. عبد الحفيظ: أزمة صالح انتهت.. ولن أسمح بالتجاوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أزمة لاعب الفريق صالح جمعة انتهت، مشددًا أن مشاركته في المباريات متوقفة بقرار من رينيه فايلر مدرب الفريق.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"تعاملنا مع أزمة صالح وفقًا للوائح التي وضعت في الفريق، اللاعب غاب عن التدريات المستبعدين وتعاملنا مع الموقف".

وتابع مدير الكرة بالأهلي تصريحاته :"قرار مشاركته في المباريات المقبلة متوقفة على يد فايلر، لكن صالح خاض تدريبات قوية خلال المران الأخير".

وكان سيد عبد الحفيظ أعلن مؤخرًا عن توقيع عقوبة مالية على صالح جمعة بعد تغيبه عن مران المستبعدين الخاص بلقاء كانو سبورت بدون إذن.

ووجه عبد الحفيظ رسالة لجميع لاعبين الفريق :"من حق كل لاعب أن يحزن بسبب الغياب عن المشاركة، هذا طبيعي لكن لن أسمح بالتجاوز والخروج عن النظام الذي وضعناه".

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وأكمل :"فايلر يعطي الفرصة للجميع وهذا ما رأيناه في الفترة الأخيرة منذ توليه المهام الفنية للفريق".

وعدّد عبد الحفيظ مزايا فايلر :"فايلر يركز على كل كبيرة وصغيرة في الفريق، فهو يطالب اللاعبين بالتحرك الدائم وعدم استلام الكرة على وضع الثبات والعمل الجماعي".

فايلر استطاع أن يحقق بداية مثالية مع الأهلي سواء على المستوى الأفريقي أو المحلي حيث حقق لقب السوبر بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين بالدوري على حساب سموحة بهدف دون رد ثم بأربعة أهداف دون مقابل أمام الإنتاج الحربي.

وعلى المستوى الأفريقي، استطاع الأهلي أن يعبر إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز العريض الذي تحقق على حساب فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (6-0).