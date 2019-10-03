أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة أسوان، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد أسوان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتطير قائمة الأهلي فجرا من أجل خوض المران الأخير في أسوان بينما يخوض اللاعبون المستبعدون تدريباتهم بشكل طبيعي صباح غدا الجمعة.
وجاءت قائمة الأهلي بتضم 23 لاعبا وهم..
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي
خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أفشة، حسام عاشور، أليو ديانج.
خط الهجوم: أجايي، صلاح محسن، أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو، أحمد الشيخ.
بينما استبعد كلا من صالح جمعة لأسباب تأديبية بفرمان محمود الخطيب، رئيس النادي، وحسين السيد وسعد سمير ومحمد محمود وعلي لطفي لأسباب فنية، ومحمود متولي ومروان محسن وكريم نيدفيد للإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة ديانج والشيخ واستمرار استبعاد صالح ولطفي.. 23 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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