عمر جابر يقترب من العودة إلى الزمالك

اقترب عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز من الانتقال لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في ظل ترحيب مسؤولي القلعة البيضاء بضم اللاعب وترحيب عمر جابر بالعودة.
وكان عمر جابر قريباً من العودة إلى صفوف الزمالك من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يستقر الزمالك على استمرار التونسي حمدي النقاز ورفض رحيله.
ويمتلك الزمالك حالياً بين صفوفه في مركز الظهير الأيمن، الثنائي حمدي النقاز وحازم إمام وإن كان الأخير قريباً من الرحيل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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