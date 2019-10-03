حكام الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات غد وبعد غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: الجمعة ٤ اكتوبر: – سموحة وإنبي: محمد يوسف ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر و معهم أحمد حمدي حكما رابعا السبت ٥ اكتوبر: – أسوان والأهلي: محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر رابعا Advertisements – وادي دجلة والإسماعيلي: محمود ناجي ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع ومعهم حسني سلطان رابعا – الإنتاج الحربي والمقاولون العرب : نادر قمر الدولة ويعاونه محمد صلاح عبد الفتاح وإيهاب فخري ومحمد سيد بكر رابعا – المصري والاتحاد السكندري : أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد وأحمد العدوي رابعا

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