تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

Advertisements

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفى محمد