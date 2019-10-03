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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية لمسابقة الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

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خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم

خط الهجوم: مصطفى محمد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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