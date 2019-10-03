اخبار الرياضه

تدريبات استشفائية للاعبو الأهلي الأساسيين وفقرات خاصة للبدلاء والمستبعدين

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا بشكل أساسي أمام الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة أسوان.

بينما خاض باقي اللاعبين “البدلاء والمستبعدين” تدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثالثة من مسابقة الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غدا السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات استشفائية للاعبو الأهلي الأساسيين وفقرات خاصة للبدلاء والمستبعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا