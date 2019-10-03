تدريبات استشفائية للاعبو الأهلي الأساسيين وفقرات خاصة للبدلاء والمستبعدين

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا بشكل أساسي أمام الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة أسوان.
بينما خاض باقي اللاعبين “البدلاء والمستبعدين” تدريبات بدنية بالكرة تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.
وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غدا السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.
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