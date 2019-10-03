جلسة بين عبدالحفيظ ونادر شوقي في الأهلي

ظهر نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الكرة بنادي الجونة، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص نادر شوقي على مصافحة جميع اللاعبين، وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وذلك من أجل إنهاء بعض الأمور المالية.

وكان الجونة قد حصل على توقيع عدد كبير من لاعبي الفريق، جاء أبرزهم إسلام محارب وعمرو بركات واحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان.

وفاز الأهلي أمس الأربعاء على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الجيش بالسلام في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، بعد غدا السبت، على استاد أسوان، في الجولة الرابعة من المسابقة نفسها.