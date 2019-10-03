تعرف على موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

أعلن موقع ليفربول الرسمي عن موعد مباراة الفريق أمام آرسنال، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وتأهل ليفربول إلى دور الـ 16 بعد الفوز على ميلتون كينز دونز بهدفين دون رد، فيما صعد آرسنال بعد الفوز على نوتنجهام بخماسية. دونز بهدفين دون رد، فيما صعد آرسنال بعد الفوز على نوتنجهام بخماسية. وستقام مباراة ليفربول وآرسنال يوم 30 أكتوبر في التاسعة والنصف مساء. ومن المنتظر أن تضم مباريات دور الـ 16 من مسابقة رابطة المحترفين الإنجليزية مواجهة تشيلسي مع مانشستر يونايتد، و مانشستر سيتي مع ساوثهامبتون، واتفورد مع إيفرتون، أستون فيلا مع وولفهرهامبتون، أكسفورد مع سندرلاند، بيرتن ألبيون مع ليستر سيتي، كرولي مع كوليشستر.

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