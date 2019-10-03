رسميًا.. استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر في أكتوبر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، استبعاد محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول، رسميًا من معسكر الفريق القوميفي أكتوبر الجاري.
فضل حسام البدري إعفاء اللاعب من المشاركة خوفًا من الإجهاد بسببمشاركته في عدد مباريات متلاحقة مع ليفربول الفترة الأخيرة.
يستعد منتخب مصر، بقيادة حسام البدري، لمواجهة نظيره بتسوانا في المباراة الودية، المقرر لها يوم 14 أكتوبر الجاري.
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