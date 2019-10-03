بات منتخب جنوب أفريقيا، الأقرب لمواجهة المنتخب الأوليمبي، خلال معسكر أكتوبر الجاري، استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. أكتوبر الجاري، استعدادًا لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وقع المنتخب الأوليمبي في مجموعة تضم الكاميرون ومالي وغانا في البطولة القارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يواجه جنوب أفريقيا وديًا في معسكر أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.