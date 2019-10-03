فان دايك: لم نقدم أداءً جيدًا أمام سالزبورج

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن أداء الفريق بالأمس أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، في دوري الأبطال لم يكن جيدًا.

وحقق ليفربول أمس الأربعاء فوزًا صعبًا على سالزبورج بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، محققًا أول

ثلاث نقاط بعد الهزيمة في الجولة الأولى من نابولي؟

وكان ليفربول تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة، وفي الشوط الثاني قلب الفريق النمساوي الطاولة بهدفين متتاليين منحوه التعادل، قبل أن ينجح النجم محمد صلاح في إنقاذ الريدز بإحراز هدف الفوز.

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ونشر فان دايك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور من المباراة معلقًا: "مسيرة أبطال أوروبا بدأت".

وتابع "لم نقدم الأداء الجيد ولكن النتيجة هي الأهم، وأنا سعيدٌ بتحقيق أول ثلاث نقاط في مشوار دوري الأبطال، نلقاكم يوم السبت".

ويستعد ليفربول يوم السبت المقبل لملاقاة ليستر سيتي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ويسعى الريدز للمحافظة على سلسلة انتصاراته حيث حقق الفوز في السبع جولات السابقة ليتصدر بـ 21 نقطة.