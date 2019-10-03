اليوم.. منتخب الفروسية يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في البطولة المؤهلة للأوليمبياد

تتوجه بعثة منتخب مصر الوطنى للفروسية إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس للمشاركة فى البطولة الدولية التى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجارى، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، يشارك فى البطولة 18 دولة من أقوى دول العالم فى اللعبة ومنها إيطاليا وإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والدانمارك والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والمكسيك وكولومبيا، ويتأهل فى بطولة الفرق الى الدورة الأوليمبية المنتخب الذى يحصل على المركز الأول فقط.

حرِص المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والأفريقي للفروسية على رئاسة البعثة، نظرا لأهمية البطولة ، ويضم منتخبنا أربعة فرسان هم عبدالقادر سعيد ونائل نصار وعلاء ميسرة وسامح الدهان، بالإضافة إلى الفارس كريم الزغبى احتياطيًّا، فى الوقت نفسه يستعد منتخبنا الوطنى للفروسية أيضًا

للسفر إلى المغرب للمشاركة فى أحد بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل، والتجهيز لخوض منافسات البطولة المؤهلة للأوليمبياد التى تقام بمدينة تتوان المغربية، والتى يشارك فيها 24 دولة خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجارى، ويضم منتخبنا الذى يشارك فى بطولة الفرق، الفرسان محمد طاهر زيادة وعبدالقادر سعيد ونائل نصار وسامح الدهان، ويشارك كريم الزغبى فى منافسات الفردى.

قال هشام حطب إن المنتخب الوطنى المصرى أصبح يضم العديد من الفرسان المصريين أصحاب المستويات الفنية والمهارية العالمية، مما يتيح للاتحاد المصرى للفروسية أن يشارك فى أكثر من بطولة دولية وعالمية فى وقتٍ واحد، بمجموعات مختلفة من الفرسان، فضلًا عن امتلاك الفرسان

خيول تستطيع المنافسة بقوة فى مختلف المحافل الدولية، بالإضافة إلى استمرار النشاط المحلى، مما يكلف القائمين على اللعبة فى مصر مجهودات مضاعفة، وتكاليف مالية باهظة، حيث تقام خلال الفترة من 10 وحتى 13 أكتوبر بطولة الجمهورية للكبار على ملاعب دريم لاند ب 6 أكتوبر، ويسبقها بطولة الجمهورية الحلقة الثانية للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة بقسميها والمبتدئين والمفتوحة.

أضاف حطب أن منتخب التقاط الأوتاد الحاصل على بطولة العالم مرتين متتاليتين، سوف يشارك فى بطولة العالم العسكرية التى تستضيفها الأردن خلال الفترة من 5 وحتى 10 أكتوبر الجارى، ويرأس البعثة العقيد أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعه اللواء عاطف العطار مدير فني للمنتخب، بالإضافة إلى الفرسان من الشرطة والقوات المسلحة، مشددًا على أن كل هذه المشاركات تحتاج إلى جهد كبير، وإعداد قوى، وتكاليف مالية باهظة، وتركيز عالى، وعلى الرغم من ذلك فإن اتحاد الفروسية لديه كل الإمكانيات التى تمكنه من التغلب على كل هذا من خلال الدافع الوطنى لوضع الفروسية المصرية وسط عمالقة العالم فى هذه الرياضة الباهظة التكاليف.