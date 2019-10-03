إشادة واسعة بتنظيم قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

نال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، إشادة واسعة من وسائل الإعلام المصرية والأفريقية والعالمية، بعد خروج الحفل بشكلٍ مميز ، خاصة بعد إقامته في قصر حرملك المنتزه التاريخي في مدينة الإسكندرية، كما أشاد مسئولو الكاف بالحفل مؤكدين أنه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والإبهار.
شهد الحفل حضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسن الذى قام بتقديم الحفلخاصة وأنه واحد من أهم اللاعبين قبل خوضه المجال الفني والإعلامي.
وتعهدت شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية ومنظمة الحفل بمزيد من التطوير وإضافة عناصر إبهار جديدة فيما هو قادم من أحداث وفعاليات رياضية ،لتقديم أفضل خدمة للمشاهد والمشجع المصري.
حضر القرعة وفدٌ كبيرٌ من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلىجميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و علاء عبدالعزيز مدير الفريق.
أشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عددٍ من قياداته، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة.
وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأوليمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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