شاهد.. المستكاوي: فايلر يقوم بأغرب عملية تدوير في الكرة المصرية

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علّق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على أداء المدير الفني الجديد لفريق الأهلي رينيه فايلر، بعد نجاحه في تحقيق الفوز الخامس على التوالي برفقة الفريق الأحمر.
وقال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقعالتواصل الاجتماعي "تويتر": "كان تعليقي على الهجوم اللي قام ضد فايلر من أول يوم أن الـCV جزء من المدرب مش كل المدرب".
وتابع "وضربت أمثلة بكلود لوروا وبرنو ميتسو وجوزيه وهيرفي رينار .. وفايلر يقوم بأغرب عملية تدوير في الكرة المصرية وناجح حتي الآن".
يذكر أن فايلر قاد الأهلي بالأمس لتحقيق فوز كبير على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
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