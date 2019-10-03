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محمود متولي يواصل التأهيل في الأهلي

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واصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الخميس.

وأدّى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم

أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب مع طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، في إطار البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان محمود متولي قد تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك والتي حسمها الأهلي لصالحه 3-2 وتوّج علي إثرها بكأس السوبر المحلي للمرة 11 في تاريخه.

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