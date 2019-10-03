مخطط أحمال الأهلي يقود تدريبات محمد هاني

قاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة لمحمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، على هامش مران الفريق، صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
شارك هاني في الفقرة البدنية مع زملائه قبل أن يستكمل المران بخوض تدريبات خفيفة بالكرة في إطار البرنامج الاستشفائي الخاص باللاعبين الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس.
كان هاني غادر مباراة الإنتاج الحربيأمس وحل بدلًا منه أحمد فتحي في الشوط الثاني.
يستعد الأهلي لمواجهة أسوان، المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت، على ملعب الأخير في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.
يطير الأهلي إلى أسوان في الخامسة والنصف صباح غدٍ الجمعة للمبيت في أسوان استعدادًا لمواجهة السبت.
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