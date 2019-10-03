تأكد غياب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن ودية منتخب مصر أمام بتسوانا، يوم 14 أكتوبر الجاري في القاهرة. أكتوبر الجاري في القاهرة. كان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام البدري، قرر منح محمد صلاح شارة القيادة خلال معسكر أكتوبر. منح محمد صلاح شارة القيادة خلال معسكر أكتوبر. بات ترتيب كباتن المنتخب في غياب صلاح على النحو الآتي: أحمد فتحي Advertisements عبدالله السعيد أحمد حجازي محمد النني عمر جابر أحمد الشناوي

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على ترتيب كباتن المنتخب بعد تأكد غياب محمد صلاح أمام بتسوانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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