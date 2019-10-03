أعلن نادي التلال الرياضي، بمدينة عدن، جنوبي اليمن، تعليق أنشطته الرياضية بسبب أزمة مالية.



وقال النادي في بيان له، أمس الأربعاء، إن إدارته أقرت في اجتماع استثنائي، تعليق جميع انشطته باستثناء كرة القدم التي يستعد الفريق للمشاركة فيها بالدوري التنشيطي في سيئون خلال الايام المقبلة.



وكشف البيان عن معانة النادي من ازمة مالية ملوحا إلى أن الدوري التنشيطي قد يكون الاخير في تاريخ النادي.



ويعتبر نادي التلال أول نادٍ يمني وثالث نادي عربي و تأسس في العام 1905 باسم "الاتحاد المحـمدي" ليغير اسمه في العام 1975 إلى التلال الرياضي.



ومنذ ذلك العام وحتى 2011 حقق التلال العديد من الانجازات والبطولات في عدة أنشطة رياضية، لكن المشاكل المالية والإدارية في النادي أدت إلى تراجع أداءه في مجمل الأنشطة الرياضية خلال السنوات الأخيرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أقدم نادي يمني يوقف أنشطته الرياضية لأسباب مالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.