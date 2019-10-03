رياضة | اليوم...منتخب الفروسية يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة فى البطولة المؤهلة للاوليمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم...منتخب الفروسية يتوجه إلى إسبانيا للمشاركة فى البطولة المؤهلة للاوليمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه بعثة منتخبنا الوطنى للفروسية إلى مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس للمشاركة فى البطولة الدولية التى تقام خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، يشارك فى البطولة 18 دولة من أقوى دول العالم فى اللعبة ومنها إيطاليا وإيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والدانمارك والبرازيل وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والمكسيك وكولومبيا ، ويتأهل فى بطولة الفرق الى الدورة الاوليمبيةالمنتخب الذى يحصل على المركز الأول فقط .

حرص المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية على رئاسة البعثة ، نظرا لأهمية البطولة ، ويضم منتخبنا أربعة فرسان هم عبد القادر سعيد ونائل نصار وعلاء ميسرة وسامح الدهان ، بالإضافة إلى الفارس كريم الزغبى احتياطيا ، فى الوقت نفسه يستعد منتخبنا الوطنى للفروسية أيضا للسفر إلى المغرب للمشاركة فى أحد بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل ، والتجهيز لخوض منافسات البطولة المؤهلة للاوليمبياد التى تقام بمدينة تتوان المغربية ، والتى يشارك فيها 24 دولة خلال الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجارى ، ويضم منتخبنا الذى يشارك فى بطولة الفرق ، الفرسان محمد.طاهر زيادة وعبد القادر سعيد ونائل نصار وسامح الدهان ، ويشارك كريم الزغبى فى منافسات الفردى .

قال هشام حطب أن المنتخب الوطنى المصرى أصبح يضم العديد من الفرسان المصريين أصحاب المستويات الفنية والمهارية العالمية ، مما يتيح للإتحاد المصرى للفروسية أن يشارك فى أكثر من بطولة دولية وعالمية فى وقت واحد ، بمجموعات مختلفة من الفرسان ، فضلا عن إمتلاك الفرسان خيول تستطيع المنافسة بقوة فى مختلف المحافل الدولية ، بالإضافة إلى استمرار النشاط المحلى ، مما يكلف القائمين على اللعبة فى مصر مجهودات مضاعفة ، وتكاليف مالية باهظة ، حيث تقام خلال الفترة من 10 وحتى 13 أكتوبر بطولة الجمهورية للكبار على ملاعب دريم لاند ب 6 اكتوبر ، ويسبقها بطولة الجمهورية الحلقة الثانية للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة بقسميها والمبتدئين والمفتوحة .