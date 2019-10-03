رياضة | برشلونة يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق برشلونة الإسباني على إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا وتجاوز الرقم التاريخي لغريمه التقليدي ريال مدريد.

وواصل برشلونة سلسلة اللاهزيمة على ملعبه الكامب نو في دوري أبطال أوروبا التي استمرت لـ33 مباراة على التوالي حيث كانت آخر خسارة تلقاها أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة موسم 2012-2013.

وذكرت صحيفة "آس" أن برشلونة تجاوز رقم ريال مدريد الذي سجله خلال الفترة الممتدة ما بين 1975 إلى 1990، حيث لم يتعرض الفريق الملكي للهزيمة على ملعب سانتياجو برنابيو لـ32 مباراة متتالية.

خطة ليونيل ميسي التي قهرت إنتر ميلان

تحدث ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مع زملائه بين شوطي مباراتهما ضد إنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا حيث كانوا متأخرين بهدف في الشوط الأول وفازوا 2-1 في النهاية.

وأكد قناة "موفيستار" الإسبانية أنل ليونيل ميسي قال للاعبين بين الشوطني: "دعونا نذهب للملعب من أجل تحقيق الفوز وقلب النتيجة.. فعلينا أن نضغط أكثر في كل مكان داخل الملعب لحرمانهم من الكرة وعلينا عندما نمتلكها ألا نفقدها كثيرًا".

مدافع برشلونة متهم بالخيانة لتسهيل انتقال "دي ليخت" ليوفنتوس

يواجه جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني اتهامات بضياع أهم صفقة في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن جيرارد بيكيه المتهم الأول في ضياع صفقة ماتيا دي ليخت وانتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطال بعدما حرضه على عدم اللعب للعملاق الكتالوني عندما كان في أياكس أمستردام الهولندي.

سر خناقة ليونيل ميسي وجريزمان في برشلونة

اشتعلت أزمة عنيفة بين ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وزميله أنطوان جريزمان على خلفية استياء الأول من ضم الثاني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت إذاعة راديو كتالونيا عن الإسبانية أن سر غضب ميسي على التعاقد مع جريزمان هو أن برشلونة ووالد النجم الأرجنتينى اتفقا على تأخير دفع راتب ليونيل ميسى بسبب عدم وجود أموال فى خزينة الفريق الكالتي.

وأشار إلى أن ميسي اكتشف بعد فترة ليست بالقصيرة أن برشلونة وقع مع الفرنسى أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وهو ما أثار استياءه بشدة وغضب عليه حتى الآن.

ويعد جريزمان هداف برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 3 أهداف مناصفة مع لويس سواريز.