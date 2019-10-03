رياضة | حارس الأهلي يعترض على رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الأهلي يعترض على رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استفسر علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، أسباب استبعاده من المشاركة في المباريات مع الفريق.

وعقد لطفي جلسة خاصة مع المدير الفني السويسري عقب نهاية المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، تحدث خلالها عن أسباب استبعاده من المباريات رغم خوضه التدريبات بشكل قوي.

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وكان فايلر قد استبعد علي لطفي من قائمة الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي والتي أقيمت أمس وحسمها الأهلي لصالحه بأربعة أهداف دون رد.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس دون راحة عقب الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان.