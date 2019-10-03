رياضة | الزمالك ضد المقاصة.. انسحابات وعقدة ولا تعادل سلبي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ضد المقاصة.. انسحابات وعقدة ولا تعادل سلبي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الخميس، علي أرضية ملعب "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019 - 2020.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري الممتاز بالفوز علي الاتحاد السكندري بهدف دون رد، بينما تغلب فريق مصر المقاصة على فريق أسوان بنتيجة 3-2، ويمتلك كل فريق 3 نقاط، ويسعي كلاهما لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ملاحقة الأهلي في صدارة ترتيب المسابقة المحلية.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد المقاصة

تقابل الزمالك مع مصر المقاصة في 13 مواجهة رسمية سابقة (12 بالدوري الممتاز - 1 بكأس مصر)، حقق الفارس الأبيض 6 انتصارات، وفاز الفريق الفيومي ايضًا في 6 مباريات، منها فوزًا اعتباريًا بهدفين دون رد نتيجة انسحاب الزمالك في لقاء الدور الثاني موسم 2016-2017، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.

أول مواجهة بين الزمالك والمقاصة

التقي الزمالك مع مصر المقاصة لأول مرة في 2 أكتوبر لعام 2010 بالجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض بنتيجة 4 - 3 سجل أهداف الأبيض (شيكابالا - أحمد جعفر "هدفين" - محمود فتح الله)، وسجل للفريق الفيومي (أيمن حفني - أيمن كمال - حسين حمدي).

حصيلة أهداف مباريات الفريقين

سجل الزمالك 20 هدفًا خلال مبارياته ضد مصر المقاصة، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا، ويتقاسم الخماسي محمود كهربا، وفرجاني ساسي، وحسين الشحات، وأحمد جعفر، وعمر النجدي لقب "هداف" مواجهات الفريقين وسجل كل منهما هدفين.

تفوق زملكاوي في المواجهات الأخيرة

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يتفوق الزمالك على مصر المقاصة في المواجهات الأخيرة بينهما حيث حقق الفارس الأبيض 3 انتصارات متتالية، حيث فاز في مباراتي الدوري الممتاز الموسم الماضي 1-0، 4 - 1 علي الترتيب، كما تغلب على الفريق الفيومي بهدف دون رد في لقاء ربع نهائي النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر.

غياب التعادل السلبي عن مواجهات الفريقين

لم تنتهي أي مباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي بينما انتهت مباراة وحيدة بالتعادل الايجابي 2-2 في موسم 2015-2016.

الزمالك "عقدة" ميدو الأزلية

تقابل أحمد حسام "ميدو" مع الزمالك في 4 مواجهات سابقة خلال قيادته لفريقي وادي دجلة والمقاصة ، خسر "العالمي" 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما، سجل الزمالك 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

أبرز مواجهات الزمالك والمقاصة

- من أشهر مباريات الزمالك والمقاصة مباراة الدور الأول موسم 2010 - 2011 وهي أول مواجهة رسمية بين الفريقين، وشهدت غزارة تهديفية، حيث انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4 -3.

- وهناك أيضًا مباراة الدور الاول من موسم 2016- 2017 والتي شهدت جدلا كبيرا بعد تغاضي جهاد جريشة حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء للزمالك من لمسة يد واضحة لـ أحمد سامي لاعب المقاصة، وهدد الزمالك بالانسحاب من المباراة قبل العودة وتهديد بالانسحاب من البطولة بالكامل.

- من المباريات التي لا تنسي أيضًا في تاريخ مواجهات الزمالك والمقاصة، مباراة الجولة 22 من الدور الثاني من موسم 2016 - 2017 والتي أقيمت يوم 16 أبريل 2017 وشهدت انسحاب الزمالك من اللقاء وعدم حضوره لملعب "بتروسبورت" اعتراضًا على تغيير موعد المباراة، واعتبر الفريق الفيومي فائزًا بالمباراة 2-0.