رياضة | مواعيد مباريات اليوم 3-10-2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم 3-10-2019 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس الموافق 3 10 2019، مباراتين من العيار الثقيل، وذلك عندما يحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على طنطا الوافد الجديد لبطولة الدوري المصري، والقمة المنتظرة بين الزمالك ومصر المقاصة، في منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثانية"

طنطا x بيراميدز، تقام المباراة في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

Advertisements

مصر للمقاصة x الزمالك، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته بالدوري بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بهدف نظيف، أحرزه مصطفى محمد.

بينما يتطلع بيراميدز لاستمرار صراعه على الصدارة مبكرًا بتحقيق الفوز الثاني والعلامة الكاملة، بعدما اكتسح نظيره إنبي في الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري، بأربعة أهداف دون رد.

وتقدم بيراميدز في النتيجة عن طريق عمر جابر، قبل أن يضيف عبدالله السعيد "هدفين"، ليختتم بعدها محمد فاروق رباعية بيراميدز.