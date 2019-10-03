اخبار الرياضه

رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طنطا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام مضيفه طنطا، والتي ستقام في الثالثة عصرًا في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح بيراميدز لاستغلال الدفعة المعنوية القوية لديه بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري لتحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري الممتاز بعدما اكتسح إنبي في الجولة الأولى برباعية نظيفة.

تشكيل بيراميدز المحتمل ضد طنطا

Advertisements

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عمر جابر - عبد الله السعيد - إسلام عيسى

خط الهجوم : جون أنطوي

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا