رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام مضيفه طنطا، والتي ستقام في الثالثة عصرًا في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح بيراميدز لاستغلال الدفعة المعنوية القوية لديه بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري لتحقيق الفوز الثاني له في بطولة الدوري الممتاز بعدما اكتسح إنبي في الجولة الأولى برباعية نظيفة.

تشكيل بيراميدز المحتمل ضد طنطا

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