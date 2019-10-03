رياضة | نادر شوقي في الأهلي

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تواجد نادر شوقي رئس شركة إدارة الكرة بنادي الجونة في مقر النادي الأهلي بالجزيرة صباح اليوم الخميس.

وعقد شوقي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، تحدث خلالها بخصوص مسحقات لاعبي الأهلي الذين تمت إعارتهم إلى الجونة.

وكان نادي الجونة قد ضم 4 لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة لموسم واحد وهم محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وباسم علي، فيما حصل على خدمات الخماسي محمد نجيب وعمر رضوان وإسلام محارب وعمرو بركات وعمرو سعداوي بشكل نهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه أسوان والمقرر لها عصر السبت المقبل على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.