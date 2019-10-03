رياضة | الأهلي يجهز محمد الشناوي في الجيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز محمد الشناوي في الجيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الخميس، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض الشناوي جلسة استشفاء داخل صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي بعدما شارك أمس في مباراة الإنتاج الحربي.

وفي نفس السياق أدى لاعبو الأهلي فقرة بدنية على هامش المران تحت قيادة توماس بينكلي مخطط الأحمال بالفريق، وشارك فيها أيضًا لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الأمس.

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واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس دون راحة عقب الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه أسوان والمقرر لها عصر السبت المقبل على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.