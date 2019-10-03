رياضة | تفاصيل جلسة فايلر مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة فايلر مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقام فايلر خلال هذه الجلسة بمنح رمضان بعض التعليمات الفنية الخاصة، كما حرص على الإشادة به بعد المستوى المميز الذي ظهر به في مباراة الأمس أمام الإنتاج الحربي، والتي سجل فيها الهدف الأول وصنع الثاني.

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واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس دون راحة عقب الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه أسوان والمقرر لها عصر السبت المقبل على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.