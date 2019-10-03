رياضة | رينيه فايلر يرتب مع عبد الحفيظ لمباراة الأهلي وأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يرتب مع عبد الحفيظ لمباراة الأهلي وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الخميس، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وبحث فايلر مع عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة الترتيبات للمباراة المقبلة أمام أسوان، والتحضير لها، وذلك في حضور سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني وشعيب شعيب محلل الأداء الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس دون راحة عقب الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز أمس على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز سجلهم رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجاي ووليد سليمان.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه أسوان والمقرر لها عصر السبت المقبل على ستاد أسوان ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.