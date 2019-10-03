رياضة | الأهلي ينهي ترتيبات استقبال أسرة رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي ترتيبات استقبال أسرة رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على إرسال تذاكر طيران إلى أسرة السويسري رينييه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ للاستقرار في القاهرة خلال المرحلة المقبلة.

وكان مسئولو القلعة الحمراء؛ أنهوا جميع الترتيبات الخاصة بإقامة أسرة المدير الفني؛ بعد انتقاله من الإقامة بأحد الفنادق إلى إحدى فيلل المهندسين.

وتعاقد الأهلي مع رينيه فايلر؛ لقيادة الفريق الأول خلفا للمقا الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق؛ والراحل بسبب سوء النتائج.

وحقق فايلر؛ انطلاقة رائعة مع المارد الأحمر بعدما حقق الفوز في 5 مباريات متتالية منذ توليه المسئولية؛ بنسبة 100% من المشاركات.

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واستأنف الفريق؛ تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة أسوان؛ بالدوري العام.

وقرر فايلر إقامة المران في الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الخميس؛ بعدما رفض منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة الإنتاج الحربي؛ بالدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا على الإنتاج الحربي؛ برباعية نظيفة مساء أمس الأربعاء؛ بالمباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

ويسافر الفريق إلى أسوان غد الجمعة والدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.