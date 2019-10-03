رياضة | انقلاب في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت بوادر الخلافات الحادة بين إدارة نادي ريال مدريد الإسباني والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان على خلفية تراجع نتائج الفريق.

وكشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية عن أن التعادل المخيب للآمال بين ريال مدريد وكلوب بروج البلجيكي، جعلت إدارة النادي تفتح النار الغرف المغلقة على زيدان نتيجة بعض قراراته الفنية التي تؤثر على مسيرة النادي.

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وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد غاضبة للغاية من تجاهل زيدان للاعبه الشاب إبراهيم دياز قائلة: "ترى إدارة ريال مدريد أن دياز يملك إمكانات مميزة للغاية، ونجح في إظهار تلك الإمكانات خلال الموسم الماضي، ويجب أن يستمر زيدان في منحه الفرصة بدلًا من تجاهله، حيث يستبعده المدرب الفرنسي من قوائم المباريات دون أن يمنحه أي فرصة، على العكس من لاعبين آخرين قام بمنحهم تلك الفرصة".

كما اشتعلت ثورة غضب نادي ريال مدريد على جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز من قائمة مباراة كلوب بروج لأسباب فنية لأنها لا تتفهم هذا القرار في مباراة حاسمة مثل بروج بعد الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان بثلاثية في أول لقاءات المجموعة.