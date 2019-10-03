رياضة | ميدو لا يعرف طعم الفوز على الزمالك.. هل تستمر العقدة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو لا يعرف طعم الفوز على الزمالك.. هل تستمر العقدة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة بنادي الزمالك في المباراة التي تجمع بين الفريقين في الساعة الثامنة مساء اليوم في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويواجه ميدو كمدير فني نادي الزمالك للمرة الخامسة ولم يسبق له الفوز في المواجهات السابقة والتي بدأت مواجهة وادي دجلة تحت قيادة ميدو أمام الفريق الأبيض بالدوري موسم 2016- 2017 في 29 نوفمبر 2016، وتعادل الفريقان 1-1 ثم خسر في الدور الثاني بنتيجة 2-1

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في الدوري موسم 2017-2018 لعب وادي دجلة مع ميدو ضد الزمالك يوم 29 وفاز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة لمحمود علاء ومعروف يوسف ومحمد أشرف روقة.

أما اللقاء الرابع والأخير لميدو كمدرب ضد الزمالك كان مع المقاصة يوم 28 أغسطس الماضي وخسر بهدف نظيف سجله عبد الله جمعة في ربع نهائي كأس مصر.