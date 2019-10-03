رياضة | مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس الموافق 3 / 10 / 2019 زخمًا كرويًا كبيرًا في منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج"، ومن أبرز المباريات المقرر إقامتها مساء اليوم، مانشستر يونايتد ضد الكمار، وأرسنال وستاندر دو لياج، وإشبيلية الإسباني ضد أبويل نيقوسيا القبرصي، وروما الإيطالي أمام ولفسبيرجر النمساوي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "الجولة الثانية"

إف سي أستانا الكازاخستاني x بارتيزان بلجراد الصربي، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

إسطنبول باشاك شهير التركي x بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

ولفسبيرجر النمساوي x روما الإيطالي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

الكمار الهولندي x مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

بشكتاش التركي x وولفرهامبتون الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سبورتينج براجا البرتغالي x سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سانت إيتيان الفرنسي x فولفسبورج الألماني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات

ألكسندريا الأوكراني x جينت البلجيكي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

سسكا موسكو الروسي x إسبانيول الإسباني، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيرينكفاروسي المجري x لودوجوريتس رازجراد البلغاري، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

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يونج بويز السويسري x جلاسكو رينجرز الإسكوتلندي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

فينورد روتردام الهولندي x بورتو البرتغالي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات.

إشبيلية الإسباني x أبويل نيقوسيا القبرصي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

دوديلانج اللوكسمبرجي x كارباج أجدام الإذربيجاني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

كراسنودار الروسي x خيتافي الإسباني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

طرابزون سبور التركي x بازل السويسري، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

لاتسيو الإيطالي x رين الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

سيلتيك الإسكوتلندي x كلوج الروماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

آرسنال الإنجليزي x ستاندر دو لياج البلجيكي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

مالمو السويدي x كوبنهاجن الدانماركي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

لوجانو السويسري x دينامو كييف الأوكراني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

سبورتينج لشبونة البرتغالي x لاسك لينز النمساي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

روزنبورج النرويجي x آيندهوفن الهولندي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

فيتوريا غيماريش البرتغالي x آينتراخت فرانكفورت الألماني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.