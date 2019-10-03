رياضة | الأهلي يصدم صالح جمعة بفرمان جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم صالح جمعة بفرمان جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم نادي الأهلي صالح جمعة صانع ألعاب الفريق وقرر خصم جزء من رابته عن شهر سبتمبر لتحصيل نسبة من الغرامات التي فرضت عليه في الفترة الأخيرة بسبب غيابه عن التدريب دون إذن من الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر.

وخرج صالح جمعة من حسابات رينيه فايلر لأسباب فنية لحساب محمد مجدي أفشة الذي أصبح اللاعب الأساسي في تشكيل القلعة الحمراء في صناعة اللعب وخلفه وليد سليمان ثم صالح جمعة.

صالح جمعة يحسم مستقبله مع الأهلي

وينوي صالح جمعة الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية وكلف وكيل أعماله من الأن بالبحث عن عروض عربية وأوروبية تمهيدًا لعرضها على الجهاز الفني للفريق الأحمر للرحيل عن الفريق في الميركاتو الشتوي.

ويشعر صالح جمعة بالتجميد داخل فريق الأهلي بسبب اتهامه بتسريب قميص النادي الأحمر وانقلاب الإدارة عليه في الوقت الحالي.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي منذ توليه المهمة رسميًا.

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ويدرس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويفكر صالح جمعة في الرحيل عن النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي إلى أحد الدوريات العربية أو الأوروبية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط من أجل العودة للمشاركة في المباريات من جديد.

ويشعر صالح جمعة بصعوبة مشاركته مع الأهلي في ظل وجود فايلر المدير الفني الجديد بالإضافة إلى اتهامه بتسريب صورة قميص الفريق الأحمر قبل الاعلان عنه رسميًا.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.