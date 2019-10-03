كريستيانو رونالدو يكشف مجال عمله الجديد بعد كرة القدم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد حديثه المفاجئ عن اعتزال كرة القدم؛ كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن عشقه لمجال آخر ورغبته في التركيز عليه، مع اقتراب مسيرته في الملاعب من نهايتها.

مهاجم يوفنتوس الإيطالي صاحب الـ34 عاما، قال مقابلة مع صحيفة “سبورت بايبل” الرياضية: إنه يريد أن يصبح “أسطورة أعمال”، بعد أن قارب على نهاية مهمته كأسطورة كرة قدم.

رونالدو أضاف: في السنوات الخمس الأخيرة، بدأت أستمتع بفكرة نجاحي خارج مجال كرة القدم، فمن يعرف ماذا سيحدث في العام أو العامين المقبلين؟.

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لاعب ريال مدريد السابق كان قد نجح في التحول من لاعب كبير في كرة القدم إلى رجل أعمال ناجح، باستثمارات تتنوع ما بين الملابس والأحذية والعطور والمطاعم وحتى الفنادق.

قائد المنتخب البرتغالي تابع: أنا لا أزال أحب كرة القدم، أحب إمتاع المشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو، العمر لا يهم، كل شيء يتعلق بالعقلية.

صاحب الكرات الذهبية الخمس، قال: إنه ليس مهووسا بالتدريب لكنه مهووس بالنجاح، لذلك هو يريد أن يكون “أسطورة أعمال”.

واختتم: عليك أن تثق بنفسك، في كرة القدم لديّ سيطرة أكبر، أعرف ما يمكنني فعله، في مجال الأعمال الأمر أكثر صعوبة، فأنت تعتمد على أشخاص آخرين، لكن لديّ فريق جيد سيكون ذلك تحديا.. خارج كرة القدم لم أصل لهدفي بعد، لكنني شاب منافس ولا أحب أن أكون في المرتبة الثانية أو الثالثة، أريد دائما أن أكون رقم واحد، سأفعل ذلك 100 بالمئة.