بعد اعترافه بالجريمة.. اللاعب لامين فاديجا يتلقى عقوبة قاسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى اللاعب الفرنسي الشاب لامين ديابي فاديجا، لاعب فريق نيس الفرنسي، عقوبة قاسية من النادي، بعد سرقته ساعة ثمينة من زميله بالفريق.

نادي نيس الفرنسي، أعلن أنه استغنى عن خدمات نجمه لامين ديابي فاديجا، الذي اعترف بسرقة ساعة زميله في الفريق كاسبر دولبيرغ من غرفة الملابس.

النادي قال في بيان: أنهى لامين ديابي فاديجا ارتباطه مع نادي نيس بالتراضي بعد سرقة ساعة كاسبر دولبيرغ من غرفة تغيير الملابس الخاصة بالفريق الأول، واعتراف اللاعب لاحقا، وقرر النادي إلغاء عقده مع المهاجم البالغ من العمر 18 عاما بشكل فوري.

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ووفقا لما ذكرته وكالة “رويترز”، فإن الساعة تبلغ قيمتها 70 ألف دولار.

ديابي فاديجا تحول إلى عالم الاحتراف في 2017، وهو خريج أكاديمية نيس للناشئين.

الأزمة بدأت في 16 سبتمبر الجاري، عندما فوجئ دولبرغ، المهاجم الدنماركي المنتقل قبل أسابيع من أياكس أمستردام الهولندي إلى نيس مقابل 18 مليون يورو، باختفاء ساعته من غرفة خلع ملابس النادي، مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وبعد إجراء تحقيقات حامت الشبهات حول ديابي فاديجا، فيما كشفت وكالة “فرانس برس” أن المهاجم الذي يمثل النادي منذ كان عمره 13 عاما اعترف بالسرقة، وقدم اعتذاره لزميله وللمدير الفني للفريق لاعب الوسط المخضرم السابق باتريك فييرا.