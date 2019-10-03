شكرا لقرائتكم خبر عن فاتي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواحهة إشبيلية والان مع التفاصيل

عاد الاسباني إنسو فاتي لاعب نادي برشلزنة لتدريبات الفريق، قبل مواجهة إشبيلية، في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني.

وكان فاتي يعاني من إصابة واستبعده ارنستو فالفيردي الندير الفني للبارسا من مواجهة إنتر أمس بدوري أبطال أوروبا، والتي انتصر فيها برشلونة بثنائية مقابل هدف.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب تعافى تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة اليمنى، وشارك في تدريبات اليوم بالكامل، وفي إنتظار التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.

يذكر أن برشلونة سوف يواجه إشبيلية الأحد المقبل على أرضية ملعب كامب نو، ضمن منافسات الليجا الإسبانية.