شكرا لقرائتكم خبر عن فاتي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواحهة إشبيلية والان مع التفاصيل
عاد الاسباني إنسو فاتي لاعب نادي برشلزنة لتدريبات الفريق، قبل مواجهة إشبيلية، في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني.
وكان فاتي يعاني من إصابة واستبعده ارنستو فالفيردي الندير الفني للبارسا من مواجهة إنتر أمس بدوري أبطال أوروبا، والتي انتصر فيها برشلونة بثنائية مقابل هدف.
وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب تعافى تمامًا من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة اليمنى، وشارك في تدريبات اليوم بالكامل، وفي إنتظار التصريح الطبي للمشاركة في المباريات.
يذكر أن برشلونة سوف يواجه إشبيلية الأحد المقبل على أرضية ملعب كامب نو، ضمن منافسات الليجا الإسبانية.
كانت هذه تفاصيل خبر فاتي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواحهة إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.