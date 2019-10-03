شكرا لقرائتكم خبر عن حكم أردني يدير مباراة المنتخب مع إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم دولي أردني بقيادة الحكم أدهم المخادمة لإدارة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره منتخب إندونيسيا المقررة الخميس المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة.
ويضم الطاقم التحكيمي الى جانب المخادمة كلا من الحكمين المساعدين أحمد مؤنس ومحمد بكار وأحمد يعقوب حكما رابعا ولام شي هو من هونغ كونغ مقيما للحكام واسلاموف دافلاميند مراقبا للمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حكم أردني يدير مباراة المنتخب مع إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.