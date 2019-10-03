الامارات | محمد صلاح يتخطى رونالدو ويقترب من ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتخطى رونالدو ويقترب من ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري محمد صلاح، تألقه وتحطيم الأرقام القياسية الجديدة مع ناديه الإنجليزي ليفربول، وهذه المرة بعد أن أحرز هدفين في مباراة فريقه بدوري أبطال أوروبا،أمام ريد سالزبورغ النمساوي، مما جعله يحقق رقما جديدا ينافس به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قاد صلاح "الريدز" للفوز بنتيجة 4-3، بعد أن سجل الهدفين الثالث والرابع، ولولا هدفه الأخير لكان الضيوف قد خرجوا بنقطة ثمينة من ملعب "أنفيلد".

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الهدفين اللذين سجلهما النجم المصري، رفعا رصيده التهديفي إلى 77 هدفا مع فريقه الإنجليزي، وتابعت "اللاعب البالغ من العمر 27 عاما نجح في تسجيل 77 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات في نحو عامين".

وأوضحت أنه بذلك يكون صلاح قد سجل عددا أكبر من الأهداف مقارنة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفترة الزمنية نفسها، وأضافت "هذا الرقم يشير إلى اللاعبين الذين يلعبون في أقوى 5 دوريات ونجحوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف خلال نحو عامين"، ويحتل المركز الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ96 هدفا، متبوعا بروبرت ليفاندوفسكي بـ95 هدفا، ثم صلاح، فرونالدو.