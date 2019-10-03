شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ورياضيون وشخصيات عامة يبحثون مبادرة للصلح بين «آل الشيخ» و«الخطيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم» من مصادر مقربة أن هناك اتصالات تجريها شخصيات معروفة ومشاهير في مجالات الفن والرياضة والإعلام، لبحث سبل حل الازمة بين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن طريق الدعوة لمبادرة لنبذ التعصب والتهدئة ومحاولة تكييل تلك الجهود بإتمام تصالح بين آل الشيخ والخطيب، وهو ما يجري الإعداد لها خلال الفترة الحالية.

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وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» أن التوجه للمبادرة جاء بعد ردود الفعل الإيجابية من قبل جماهير النادي الأهلي، نتيجة رسالة الدعم التي كتبها «آل الشيخ»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ضد التطاول على الكابتن محمود الخطيب، وأسرته «بألفاظ خارجة لا تليق».

كان المستشار تركي آل الشيخ قد كتب على صفحته: «الكابتن الخطيب له وعليه.. ونتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة.. ونتفق أو نختلف حول الكرة ده شأن طبيعي لكن.. التعرض لأهله عيب وحرام».

ولفتت «المصادر» إلى أن «القائمون على المبادرة يجرون اتصالات لتحين اللحظة المناسبة وإنهاء هذا الخلاف، خاصة أن رسالة دعم المستشار تركي آل الشيخ للخطيب تأتي لأول مرة بعد فترة من المشاحنات وقطيعة دامت الأشهر الماضية».