تعرف على حكام الجولة الثالثة بالدوري.. «الحنفي» يدير أسوان مع الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاءت تعيينات الحكام على النحو التالي: الجمعة ٤ أكتوبر: - سموحة وإنبي: الحكم محمد يوسف، ويعاونه شريف التباع وعادل ماهر، وأحمد حمدي حكما رابعا. Advertisements السبت ٥ أكتوبر: - أسوان والأهلي: الحكم محمد الحنفي، ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله، ومحمد أبوخاطر حكما رابعا. - وادي دجلة والإسماعيلي: الحكم محمود ناجي، ويعاونه سعد سيد ومحمود عبدالسميع، ومعهم حسني سلطان حكما رابعا. - الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه محمد صلاح عبدالفتاح وإيهاب فخري، ومحمد سيد بكر حكما رابعا. - المصري والاتحاد السكندري: الحكم أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه وعماد العقاد، وأحمد العدوي حكما رابعا.

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