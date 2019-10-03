شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم بالدوري: طنطا يستضيف بيراميدز.. والزمالك في صدام مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الخميس 3 أكتوبر، مبارتان ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، تبدأ بمباراة طنطا وبيراميدز، وتختتم بلقاء الزمالك مع مصر المقاصة.

يستضيف نادي طنطا العائد لدوري الأضواء نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد طنطا، يدير المباراة تحكيميا طارق سامي، ويعاونه محمد عزازي ومصطفى حسين، ونادر قمر الدولة حكما رابعا.

بينما يبدأ لقاء الزمالك مع مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم على استاد السلام، ويديره الحكم محمد عادل، ويعاونه محمود أبوالرجال ومحمد محمود لطفي، وعبدالعزيز السيد حكما رابعا.