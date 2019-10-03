كانتي هدف ساري في يوفنتوس

الخميس 3 أكتوبر 2019 كشفت صحيفة دايلي مايل الانجليزية أن المدير الفني لنادي يوفنتوس ماوريسيو ساري، طلب من إدارة السيدة العجوز الحصول على خدمات نجم خط وسط نادي تشيلسي الانكليزي والدولي الفرنسي نغولو كانتي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ساري يرى في كانتي اللاعب المناسب كي يشكل خط وسط قوي إلى جانب ميراليم بيانيتش وأرون رامسي. ولعب كانتي تحت قيادة ساري لموسم واحد، في الموسم الماضي مع تشيلسي، وحقق معه لقب الدوري الاوروبي. وتابعت الصحيفة أن إدارة البيانكونيرو على إستعداد لدفع مبلغ 80 مليون يورو مقابل ضمّ نجم ليستر سيتي الأسبق.

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