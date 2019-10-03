مدرب المكسيك: لن تتطور إذا اكتفينا بالكونكاكاف

الخميس 3 أكتوبر 2019

اعتبر المدير الفني لمنتخب المكسيك، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، أن فرص "التري" في التطور ستكون أقل، إذا اقتصرت منافساته الرسمية على اللعب أمام خصوم من (كونكاكاف).



وقال المدرب "لا يكفي المنافسة فقط في التصفيات (المؤهلة للمونديال) وبطولة الكأس الذهبية، والآن دوري الأمم، نحن مستمرون في المنافسة أمام نفس الخصوم... أعتقد أن باقي الخصوم لديهم دوافع أكثر للتطور مقارنة بنا".

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وفي مؤتمر صحفي عقب فوز المكسيك على ترينيداد وتوباجو (2-0)، في مباراة ودية، أوضح المدرب الأرجنتيني أنه سيستعين بلاعبين شباب للمباراتين، المقررتين في 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري أمام برمودا، وفي 15 من نفس الشهر ضد بنما، ضمن منافسات دوري أمم الكونكاكاف.

وعن هؤلاء اللاعبين الشباب، الذين راهن عليهم في المباراة الودية أمام ترينيداد وتوباجو، نصح مارتينو "إنني من المؤيدين لفكرة أنه كلما كان اللاعب مؤهلا، قبل القفز إلى أوروبا، كلما تأخر في العودة، لكنني لست من أقرر مستقبلهم".

وأضاف "إنني أطالبهم دائما بالصبر والهدوء قبل الرحيل، كي تسير الأمور معهم بشكل جيد".