الخميس 3 أكتوبر 2019
اعتبر المدير الفني لمنتخب المكسيك، الأرجنتيني خيراردو مارتينو، أن فرص "التري" في التطور ستكون أقل، إذا اقتصرت منافساته الرسمية على اللعب أمام خصوم من (كونكاكاف).
وقال المدرب "لا يكفي المنافسة فقط في التصفيات (المؤهلة للمونديال) وبطولة الكأس الذهبية، والآن دوري الأمم، نحن مستمرون في المنافسة أمام نفس الخصوم... أعتقد أن باقي الخصوم لديهم دوافع أكثر للتطور مقارنة بنا".
وفي مؤتمر صحفي عقب فوز المكسيك على ترينيداد وتوباجو (2-0)، في مباراة ودية، أوضح المدرب الأرجنتيني أنه سيستعين بلاعبين شباب للمباراتين، المقررتين في 11 أكتوبر/تشرين أول الجاري أمام برمودا، وفي 15 من نفس الشهر ضد بنما، ضمن منافسات دوري أمم الكونكاكاف.
وعن هؤلاء اللاعبين الشباب، الذين راهن عليهم في المباراة الودية أمام ترينيداد وتوباجو، نصح مارتينو "إنني من المؤيدين لفكرة أنه كلما كان اللاعب مؤهلا، قبل القفز إلى أوروبا، كلما تأخر في العودة، لكنني لست من أقرر مستقبلهم".
وأضاف "إنني أطالبهم دائما بالصبر والهدوء قبل الرحيل، كي تسير الأمور معهم بشكل جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب المكسيك: لن تتطور إذا اكتفينا بالكونكاكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.